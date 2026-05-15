Giro d'Italia: il giorno del Blockhaus, attesa per gli uomini di classifica

15 Mag 2026 - 09:40
© Getty Images

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Al Giro d'Italia è il giorno della Formia-Blockhaus. Tappa numero 7, 245 km, la più lunga dell'edizione 109 della Corsa Rosa. Momento clou della giornata dovrebbe essere l'ascesa finale con gli ultimi 13 km tutti in salita su una strada stretta caratterizzata da numerosi tornanti. Per quasi 10 km la pendenza si mantiene sopra il 9% con punte fino al 14%. Brevissima contropendenza ai 500 m dall'arrivo. Rettilineo finale in salita attorno all'8%. Un ultimo tratto di corsa che quindi potrebbe vedere protagonisti gli uomini di classifica, su tutti Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari. Alla partenza, in maglia Rosa, ci sarà anche questa mattina Afonso Eulalio che è anche leader della maglia Bianca che, però, verrà indossata da Igor Arrieta. L'ultimo a vincere sul Blockhaus è stato Jai Hindley nel 2022. 

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