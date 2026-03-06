Indian Wells: Arnaldi e Maestrelli eliminati, Errani-Paolini agli ottavi nel doppio

Sorridono invece Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno esordito positivamente nel tabellone del doppio del 'Bnp Paribas Open', terzo Wta 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Le due azzurre (entrambe al n. 4 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, avanzano agli ottavi dopo aver battuto al primo turno per 6-2 7.6(6), in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco, la coppia composta dalla rumena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson, rispettivamente n.106 e n.56 nella classifica di doppio.