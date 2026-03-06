Indian Wells: Arnaldi e Maestrelli eliminati, Errani-Paolini agli ottavi nel doppio

06 Mar 2026 - 07:12
© Getty Images

© Getty Images

Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli non superano il primo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano Arnaldi è stato asfaltato 6-0 6-1 dallo statunitense Mackenzie McDonald, mentre Maestrelli ha lottato fino al 7-6(11/9) 6-4 dell'australiano Rinky Hijikata. Stasera nel secondo turno tocca a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

videovideo

Sorridono invece Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno esordito positivamente nel tabellone del doppio del 'Bnp Paribas Open', terzo Wta 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Le due azzurre (entrambe al n. 4 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, avanzano agli ottavi dopo aver battuto al primo turno per 6-2 7.6(6), in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco, la coppia composta dalla rumena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson, rispettivamente n.106 e n.56 nella classifica di doppio.

Leggi anche

Sinner a Indian Wells per dimenticare Doha e l'Australia: "Forma ritorvata: so di poter vincere il torneo"

Ultimi video

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:08
LeBron James, un altro record storico: superato Jabbar per canestri segnati in carriera
07:12
Indian Wells: Arnaldi e Maestrelli eliminati, Errani-Paolini agli ottavi nel doppio
21:49
Mondiali 2026: riunione sicurezza in Messico, dubbio Iraq ai playoff
21:47
Milano-Cortina, curling paralimpico: Italia battuta da Estonia e Cina
21:45
Tennis, Djokovic a Indian Wells: "Fame e motivazioni non mi mancano"