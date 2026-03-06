Indian Wells: Arnaldi e Maestrelli eliminati, Errani-Paolini agli ottavi nel doppio
Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli non superano il primo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano Arnaldi è stato asfaltato 6-0 6-1 dallo statunitense Mackenzie McDonald, mentre Maestrelli ha lottato fino al 7-6(11/9) 6-4 dell'australiano Rinky Hijikata. Stasera nel secondo turno tocca a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
Sorridono invece Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno esordito positivamente nel tabellone del doppio del 'Bnp Paribas Open', terzo Wta 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Le due azzurre (entrambe al n. 4 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, avanzano agli ottavi dopo aver battuto al primo turno per 6-2 7.6(6), in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco, la coppia composta dalla rumena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson, rispettivamente n.106 e n.56 nella classifica di doppio.