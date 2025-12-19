Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, addio ad Alberto Lazzarino: per l'amico Pietrangeli era 'il mostro'

19 Dic 2025 - 15:49

Tra i decani del tennis italiano, soprannominato bonariamente il 'mostro' dal suo amico Nicola Pietrangeli, con cui ha condiviso diversi successi nel doppio, si è spento Alberto Lazzarino, 97 anni. Una vita sui campi in terra rossa, di origini toscane e romano di adozione, da giovanissimo ha iniziato a dipingere letteralmente le righe bianche sui campi per poi divenire giocatore e maestro. Tra i suoi allievi anche un adolescente Adriano Panatta al circolo Parioli di Roma. Ha calcato diversi circuiti internazionali, ed era il 'mostro' per il suo gioco talentuoso e funambolico, innovativo e visionario nella sua idea di circolo, che ha creato e gestito con le sue sorelle Silvana, Anna Maria e Maria Teresa. Divertente e imprendibile la sua palla corta denominata 'cadorna' perché andava e tornava, cadeva nel campo avversario ma, per un effetto di taglio, ritornava nel campo di Alberto. Lascia la moglie Franca e la figlia Silvana. La messa in ricordo sabato 20 dicembre a La Storta, alle 10.30 presso la Cattedrale Sacri Cuori di Gesù e Maria.

Ultimi video

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

I più visti di Altri Sport

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:05
Sci, Cdm: Goggia veloce nella seconda prova discesa Val d'Isere
16:13
Tennis, Rune punta al rientro top: "Posso diventare il numero uno"
15:49
Tennis, addio ad Alberto Lazzarino: per l'amico Pietrangeli era 'il mostro'
15:03
Atletica, Mei: "Jacobs? Spero nel 2026 per la sua rinascita"
14:32
Federica Pellegrini incinta, aspetta la seconda figlia