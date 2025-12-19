Tennis, addio ad Alberto Lazzarino: per l'amico Pietrangeli era 'il mostro'

Tra i decani del tennis italiano, soprannominato bonariamente il 'mostro' dal suo amico Nicola Pietrangeli, con cui ha condiviso diversi successi nel doppio, si è spento Alberto Lazzarino, 97 anni. Una vita sui campi in terra rossa, di origini toscane e romano di adozione, da giovanissimo ha iniziato a dipingere letteralmente le righe bianche sui campi per poi divenire giocatore e maestro. Tra i suoi allievi anche un adolescente Adriano Panatta al circolo Parioli di Roma. Ha calcato diversi circuiti internazionali, ed era il 'mostro' per il suo gioco talentuoso e funambolico, innovativo e visionario nella sua idea di circolo, che ha creato e gestito con le sue sorelle Silvana, Anna Maria e Maria Teresa. Divertente e imprendibile la sua palla corta denominata 'cadorna' perché andava e tornava, cadeva nel campo avversario ma, per un effetto di taglio, ritornava nel campo di Alberto. Lascia la moglie Franca e la figlia Silvana. La messa in ricordo sabato 20 dicembre a La Storta, alle 10.30 presso la Cattedrale Sacri Cuori di Gesù e Maria.