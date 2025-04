Hockey: Nazionale, domani l'esordio al Mondiale contro il Giappone

Il Giappone si presenta in Romania forte della salvezza ottenuta l'anno scorso a Bolzano. I nipponici possono essere una mina vagante della competizione: lo sanno bene gli Azzurri, che proprio contro la truppa allenata da coach Jarrod Skalde, un anno fa a Bolzano, hanno perso quel punto che sarebbe stato cruciale per la promozione in Top Division. Diversi i giocatori attivi alle nostre latitudini: i due 'meranesi' Riku Ishida, difensore capace di mettere a segno 5 goal e 29 assist in AlpsHL, e Teruto Nakajima, attaccante da 9 goal e 18 assist, ma non solo. Yushiroh Hirano, dopo cinque stagioni in American Hockey League, l'anno scorso si è diviso tra Innsbruck (ICEHL, 9 goal e 16 assist) e Krefeld (8 goal e 12 assist); il 23enne Yu Sato, cresciuto a livello giovanile in Russia, Finlandia, Canada e Stati Uniti, nelle ultime stagioni ha giocato in Russia tra KHL (Torpedo Nizhny Novgorod) e VHL (Dynamo-Altay Barnaul) e l'anno scorso è stato il miglior marcatore nipponico al Mondiale (3 goal); infine Fuji Suzuki e Kohei Sato, attivi rispettivamente in NAHL ed ECHL. Tutti gli altri elementi del roster provengono dalla Asia League, dove è il 31enne Shogo Nakajima a farla da padrone in termini di punti (20 goal e 18 assist in 31 partite con i Red Eagles Hokkaido).