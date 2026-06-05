Hockey, Milano si presenta: "Qui per restare a lungo"

Il presidente Letiner: "Raccogliamo il testimone di una storia importante legata ai colori rossoblu"

05 Giu 2026 - 16:38
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Il Milano Hockey Club si è presentato ufficialmente alla stampa nella sala conferenze dell'NH Hotel Milano Fiera, annunciando l'ingresso nella ICE Hockey League e il primo acquisto, l'attaccante italo-americano Nick Saracino: 34 anni, 115 punti in 163 presenze nella stessa lega nelle ultime quattro stagioni tra Asiago, Bolzano e Val Pusteria, già protagonista con la nazionale azzurra ai recenti Mondiali in Svizzera. "Stiamo costruendo un club ambizioso per ben figurare nella competitiva ICE Hockey League fin da subito. Ma il progetto sportivo è a 360°: settore giovanile e femminile inclusi per costruire una filiera solida e duratura. Questa è la vera legacy Olimpica", ha detto Christof Leitner, presidente del Milano Hockey Club. "Milano è una delle città più importanti del mondo, non potevo credere che non ci fosse una squadra di hockey professionistica. Raccogliamo il testimone di una storia importante legata ai colori rossoblu, aggiungendo la nostra visione imprenditoriale. Siamo qui per restare tanti anni", ha invece spiegato Marco Margiotta, CEO di House of Doge e principale finanziatore del progetto. Il general manager ad interim Chris McSorley ha anticipato che la rosa è "praticamente fatta" e che a breve seguiranno gli annunci di direttore sportivo e coach. Il club ha inoltre presentato il progetto giovanile Milano HC Prospects, che adotterà gli stessi colori della prima squadra. Con l'ingresso nella lega internazionale ICE Hockey League, Milano torna ai massimi livelli dell'hockey europeo, raccogliendo l'eredità di una tradizione che in oltre un secolo di storia ha conquistato 32 titoli nazionali e contribuito in maniera determinante allo sviluppo del movimento italiano. La nuova Milan Ice Fiera Arena è attesa per fine settembre

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