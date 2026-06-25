Hellas Verona: al via l'iter per lo sviluppo di un nuovo impianto

Passo in avanti decisivo per il futuro dello stadio di Verona. Una delegazione di professionisti di Gensler, prestigioso studio di architettura di livello mondiale, ha effettuato ieri un sopralluogo tecnico allo Stadio Bentegodi. La visita si inserisce ufficialmente nell'iter in corso per lo sviluppo di un nuovo impianto sportivo per il club, che sorgerà proprio nell'area in cui si trova attualmente l'attuale struttura cittadina. Fondato a San Francisco nel 1965, il gruppo Gensler è una delle realtà più affermate e vincenti della progettazione globale, con una solida esperienza internazionale nella realizzazione di arene sportive e grandi sviluppi immobiliari. Il modello dello studio punta su un approccio integrato che unisce architettura, urban design e sostenibilità, con l'obiettivo di integrare i nuovi impianti nel tessuto urbano circostante, migliorando al contempo l'esperienza dei tifosi e la qualità degli spazi pubblici. Il portfolio internazionale di Gensler vanta già la firma su stadi e arene polifunzionali di prima grandezza, come l'Arena Corinthians a San Paolo del Brasile, lo Stadium di Los Angeles, il Chase Center di San Francisco, il Q2 Stadium di Austin e lo Snapdragon Stadium di San Diego. Progetti che, nelle intenzioni dei promotori, dimostrano la capacità di combinare l'identità sportiva con una forte valorizzazione delle potenzialità commerciali dell'area.