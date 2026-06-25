GP d’Austria, le parole di Russell: "Felice per Hamilton, lui è una minaccia per il titolo"

"Se mi aspetto upgrade da noi? Non è facile dirlo, dipende da tante cose e dal budget. È sempre un compromesso. Restiamo il team da battere ma qui dovremo capire se l’avversario è la Ferrari o se Barcellona è stata una gara anomala. Sono felice per Hamilton e del suo ritorno al successo. C’era chi voleva già darlo per finito, ma in F1 c’è bisogno che tante cose siano in armonia. E quando c’è armonia, si vola. Sì, lui è una minaccia per noi. Non mi rende nervoso lottare con Kimi e lui, sono un pilota e sono abituato a lottare contro più di un avversario".