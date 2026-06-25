Ciclismo: Ganna campione italiano a cronometro per la settima volta

Filippo Ganna ha dominato i Campionati italiani a cronometro, tra Vicoforte e Barolo (Piemonte), conquistando il suo settimo titolo nazionale nella prova contro il tempo, il quinto consecutivo. Il corridore della Netcompany Ineos, due volte campione del mondo nella cronometro, ha percorso i 40 chilometri del tracciato alla media 50,7 chilometri all'ora, tagliando il traguardo con oltre due minuti di vantaggio su Luca Giamimi (secondo a 2'06") dell'UAE Team Italy. Il terzo posto è andato a Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora, a 2'36"). La gara è stata segnata da una grave caduta che ha coinvolto Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), costretto al ritiro e trasportato in ospedale in ambulanza. Non si hanno ancora informazioni sulle sue condizioni. Il ciclista mantovano è stato selezionato per partecipare al Tour de France (4-26 luglio) insieme a Jonas Vingegaard.