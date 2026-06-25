Basket: Virtus Bologna, ufficiale rinnovo di Momo Diouf

Il centro classe 2001 pronto per la sua terza stagione con le "V" nere

25 Giu 2026 - 15:31
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Virtus Bologna e Momo Diouf avanti insieme. Il club emiliano in una nota ha annunciato di aver raggiunto "un accordo per il rinnovo contrattuale" del cestista azzurro classe 2001. "Sono molto contento di rimanere a Bologna, un posto che ormai considero come una seconda casa e iniziare la mia terza stagione con la maglia della Virtus - le parole di Diouf dopo il rinnovo - Non vedo l'ora di ricominciare, cercando sempre di migliorare per aiutare la squadra e i miei compagni e dare il massimo per questo club". 

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