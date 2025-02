Golf, Woods in lutto per la mamma: "Non sono pronto a giocare"

Tiger Woods 'non è pronto' per tornare in campo questa settimana al Genesis Invitational, Il campione americano sarà infatti il grande assente del torneo del PGA Tour, in programma dal 13 al 16 febbraio al Torrey Pines (San Diego): Woods, che era tra i campioni attesi per l'Open californiano di golf, in lutto per la scomparsa della mamma ha infatti annunciato che non ci sarà. "Avevo intenzione di giocare questa settimana, ma non sono pronto - ha scritto l'americano sui social -. Ho fatto del mio meglio per prepararmi, sapendo che questo era quello che mia madre avrebbe voluto, ma non ho ancora metabolizzato la sua perdita". Fermato da diversi problemi fisici, Woods che a fine anno compirà 50 anni, non gioca nel circuito professionale dallo scorso luglio (il British Open) e non partecipa a un torneo del PGA proprio dal Genesis Invitational di un anno fa.