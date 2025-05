Ginnastica ritmica, Centofanti e Mogurean si ritirano: "Una scelta di vita"

Ritmica azzurra senza pace, Martina Centofanti e Daniela Mugurean annunciano il ritiro. Le due farfalle, con un lungo post su Instagram hanno reso pubblica una decisione che in settimana - fa sapere la federginnastica - avevano comunicato alla stessa Fgi e all'Aeronautica militare. "Ci teniamo a spiegare il nostro punto di vista per fare chiarezza riguardo tutta la situazione dell'ultimo periodo" scrivono in tandem le ormai due ex azzurre, che a Parigi hanno vinto il bronzo olimpico. E la situazione a cui fanno riferimento è il cambio tecnico all'Accademia di Desio, con il licenziamento di Manuela Maccarani. Già in quella occasione Centofanti si era scagliata contro la federazione per la decisione e per i modi in cui era stata maturata. "Siamo state tenute a riflettere sul nostro futuro in un momento in cui non lo avevamo messo in conto - sottolineano - per questo la nostra scelta è stata pensata e maturata in un mese intero. Non è decisione che si prende a cuor leggero perché è una scelta di vita. Per questo anche se il nome della nuova allenatrice (Mariela Pashalieva ndr) che nessuno conosceva prima dell'ufficializzazione, per vari motivi è stato comunicato prima della data prevista, ci tenevamo a specificare che questa sarebbe stata la nostra volontà indipendentemente da chi fosse arrivato. Abbiamo fatto un passo indietro per far sì che la squadra potesse continuare a lavorare perché noi non essendo stabili emotivamente e scosse dal momento non saremmo riuscite a portare avanti un lavoro professionalmente saldo. Forse è difficile da capire, ma quando costruisci un rapporto di completa fiducia e stoma con la persona che è stata la tua guida e il tuo punto di riferimento per anni è difficile andare avanti in altro modo. Dal momento che il progetto è stato incrinato, reinventarsi e ricominciare per noi non sarebbe stato semplice. Per questo seppur con dolore siamo arrivate alla conclusione. Il nostro non è un abbandono, ma una scelta di vita, augurando alle ragazze di continuare sempre a volare e realizzare tutti i loro sogni".