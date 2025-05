Atletica, Kelly Doualla torna in gara dopo l'infortunio e si migliora subito nel salto in lungo

Kelly Ann Doualla Edimo, la fenomenale 15enne velocista italiana di origini camerunensi, è ritornata in gara oggi a Mariano Comense nel salto in lungo dei campionati di società allievi, migliorando con l'eccellente misura di 6,27 il suo precedente limite di 6,26 risalente al 21 settembre dell'anno scorso. Per la giovanissima atleta allenata a San Donato Milanese da Walter Monti, un importante test in vista dei prossimi impegni in pista, a quasi tre mesi dal brutto infortunio muscolare patito ad Ancona l'8 febbraio scorso durante la staffetta 4x1 giro dei campionati italiani indoor under 18, proprio nel giorno in cui aveva realizzato nella finale dei 60 metri il proprio nuovo personale di 7"19 che le sarebbe valso, oltre al miglioramento dei suoi vari primati giovanili, europeo e nazionale under 18, nazionale under 20, anche il minimo di partecipazione per gli euroindoor assoluti di Apeldoorn.