F1, morto Jochen Mass: corse 205 GP e vinse 24 Ore Le Mans

E' morto in Francia, dove viveva da anni, l'ex pilota di F1 Jochen Mass, tedesco che in 9 anni (dal 1973 al 1982) ha corso 105 gran premi vincendo quello di Spagna nel 1975, corsa 'dimezzata' a causa di un incidente che provocò la morte di alcuni spettatori. Mass, il cui decesso è stato annunciato dalla famiglia, aveva 78 anni e durante la sua carriera in monoposto aveva corso per Surtees, McLaren, Ats, Arrows e March. Nel 1982 la sua March fu coinvolta nell'incidente che nelle prove del GP del Belgio a Zolder costò la vita al ferrarista Gilles Villeneuve, fatto che lo segnò al punto da convincerlo a ritirarsi dalla massima categoria al termine di quella stagione. Passato all'Endurance, Mass vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1989. Trenta in totale i suoi successi in questa categoria.