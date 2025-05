Tennis: Ruud vince il Masters 1000 di Madrid

Il norvegese Casper Ruud ha vinto il torneo Masters 1000 di Madrid battendo in finale il britannico Jack Draper per 7-5 3-6 6-4 in 2 ore e 29' di gioco. E' il titolo più importante vinto in carriera dal norvegese che sbarca a Roma con quotazioni molto alte e con il ritorno tra i top 10 (sarà numero 7 del mondo). "E' un grande traguardo che sognavo fin da ragazzo - le parole di Ruud dopo il match -. Jack è un grandissimo giocatore su ogni superficie, e per batterlo ho dovuto giocare al massimo. Devo tutto alla mia famiglia, al mio team, al mio gruppo e alla mia ragazza che è arrivata ieri per sostenermi. Mi sento davvero una persona fortunata".