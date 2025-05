"Un'altra magnifica impresa per la Pallavolo italiana! Grandissima Imoco Conegliano, che si conferma regina d'Europa grazie alla vittoria della Champions League femminile, con la quale completa il Grande Slam. Complimenti anche a Scandicci e Milano per il podio tutto italiano: è la prima volta nella storia. Grazie alle nostre atlete per aver portato il Tricolore così in alto, con talento e passione!". A scriverlo sui social è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.