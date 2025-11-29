Golf, giovani protagonisti al Trofeo delle Regioni-Challenge Bordoni

La manifestazione, che per i concorrenti sarà un momento di festa, ma anche di agonismo all'insegna del fair play, premia il lavoro svolto dai vari Comitati e Delegazioni regionali, dai rispettivi circoli e maestri, con l'obiettivo di far crescere sempre di più il movimento golfistico giovanile per uno sport che abbraccia tutte le fasce d'età e sempre più inclusivo. Lo scorso anno il titolo è stato conquistato dalla Zona 6.