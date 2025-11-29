Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf, giovani protagonisti al Trofeo delle Regioni-Challenge Bordoni

29 Nov 2025 - 16:19

Il Trofeo delle Regioni-Challenge Giorgio Bordoni, giunto alla 20ª edizione, chiude come tradizione la stagione del golf giovanile. Il torneo, che ha il Patrocinio della Regione Lazio, dedicato a Giorgio Bordoni, tecnico federale scomparso prematuramente nel 2013, si svolge oggi e domani sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, di Guidonia Montecelio (Rm), sede della Ryder Cup 2023, che lo ospita per la quinta volta consecutiva.

Alla gara a squadre partecipano le selezioni formate da dieci dei migliori elementi delle sette Macro Zone in cui è stata organizzata l'attività giovanile: Zona 1 (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta), Zona 2 (Lombardia), Zona 3 (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Zona 4 (Emilia-Romagna, Marche), Zona 5 (Toscana), Zona 6 (Lazio e Umbria), Zona 7 (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). 

La manifestazione, che per i concorrenti sarà un momento di festa, ma anche di agonismo all'insegna del fair play, premia il lavoro svolto dai vari Comitati e Delegazioni regionali, dai rispettivi circoli e maestri, con l'obiettivo di far crescere sempre di più il movimento golfistico giovanile per uno sport che abbraccia tutte le fasce d'età e sempre più inclusivo. Lo scorso anno il titolo è stato conquistato dalla Zona 6.

Ogni team sarà composto da sette ragazzi e tre ragazze under 18. Nella prima giornata si sfideranno, per ciascuna compagine, cinque coppie foursome sulla distanza di 18 buche. Ai fini della classifica saranno conteggiati i migliori quattro score per ogni squadra. Nella seconda, invece, si giocherà con formula 18 buche stroke play individuale e per la graduatoria verranno considerati gli otto migliori risultati lordi per i rispettivi team, fra i quali sarà obbligatorio almeno un punteggio di un under 12.

Ultimi video

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Lottatrice di MMA aggredisce due agenti in aereo: arrestata Sinead Kavanagh VIDEO

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:32
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Sarà un'Olimpiade meravigliosa"
16:19
Golf, giovani protagonisti al Trofeo delle Regioni-Challenge Bordoni
15:22
Milano-Cortina: inaugurato megastore ufficiale in Piazza Duomo
15:18
MotoGp, Bezzecchi: "Darei un 7 alla mia stagione"
14:25
Skeleton: gruppo azzurro in allenamento a Cortina