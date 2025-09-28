Golf: Europa vince ancora la Ryder Cup, Usa battuti in casa

L'Europa si aggiudica la Ryder Cup, proprio come tutti si aspettavano. Non è successo senza qualche momento di tensione. Gli americani hanno recuperato da uno svantaggio di sette punti per riavere un barlume di speranza in un'ultima emozionante giornata. All'Europa bastavano solo due punti per conservare la coppa: Ludvig Aberg, nel quinto incontro, ha conquistato il primo. Matt Fitzpatrick ha guadagnato un secondo punto che è sembrato una liberazione, perché a un certo punto aveva Bryson DeChambeau sotto di 5 buche. E poi Shane Lowry ha compiuto la magia e ha aggiunto il suo nome alla leggenda irlandese. Il suo birdie alla buca 18 ha regalato all'Europa il punto della vittoria, portando il totale a 14 punti contro gli 11 degli americani.