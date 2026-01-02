Logo SportMediaset

Basket: la Dinamo sfida la capolista Brescia e sogna la Final eight di Coppa

02 Gen 2026 - 20:38

Giornata speciale domenica 4 gennaio per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari: celebrerà al PalaSerradimigni il "Sardinia Day", evento dedicato all'identità sarda e alla promozione delle eccellenze isolane, e sfiderà la capolista della Serie A, la Germani Brescia degli ex Miro Bilan e Jason Burnell (palla a due alle ore 16). 

I sassaresi forti del momento positivo che stanno attraversando dopo la vittoria in trasferta a Treviso, cercheranno di superare Brescia e continuare la scalata in classifica con due obbiettivi: allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione e cercare di raggiungere l'ottavo posto in classifica, valido per qualificarsi alla Final eight di Coppa Italia in programma dal 18 al 22 febbraio all'Inalpi Arena di Torino. 

"Affrontiamo una squadra che da anni lavora insieme, gioca un basket di alto livello ed è attualmente capolista. Per noi è una grande opportunità per capire a che punto siamo realmente. Per battere una squadra di questo calibro servirà dare tutto, sotto ogni aspetto", ha detto coach Veljko Mrsic presentando la gara di domenica. 

"Domenica abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi, è una partita fondamentale. Con il nostro palazzetto pieno potremmo avere quella spinta in più che può portarci ai due punti. Per i giocatori vedere tutte le sedie occupate e sentire il calore del pubblico fa davvero la differenza". 

Per il vicecapitano biancoblu, Luca Vincini, la partita contro la capolista sarà un banco di prova per le ambizioni dei sassaresi: "Dovremo essere estremamente intensi in difesa, limitare il loro arsenale offensivo e cercare di contenere i loro uomini migliori. Sarà un banco di prova molto importante per noi".  

