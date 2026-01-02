Atletica: sold out la Termal Bologna Marathon, 42% iscritti sono stranieri

Tempo di bilanci di fine anno e grandi sogni per il 2026, un momento che gli organizzatori della Termal Bologna Marathon possono festeggiare con un brindisi speciale, la distanza olimpica ha infatti fatto segnare il sold out con grande anticipo rispetto a domenica 1 marzo. L'edizione 2026 celebra "Bologna la dotta" insieme all'Università di Bologna, la più antica del mondo occidentale. Saranno migliaia gli iscritti, risponderanno al claim di quest'anno: Think Smart Run Far: la forza di pensare, la passione di correre, l'intelligenza per andare lontano.Che si tratti di un successo per la Termal Bologna Marathon lo dicono i numeri che raccontano di un sold out anticipato proprio per la distanza di maratona 42,195k. Iscrizioni chiuse in anticipo, una circostanza attesa, in continuità con il lavoro svolto negli anni, ma che gli organizzatori avevano previsto potesse verificarsi più a ridosso della manifestazione, avendo di proposito allargato i numeri di partecipazione a 2.500 atleti. Un segnale importante, che iscrive la maratona di Bologna tra le maratone italiane più amate, come conferma, nella classifica per numerosità, la scalata dal nono posto, nel 2024, all'ottavo, nell'ultima edizione 2025. A fare grande la Termal Bologna Marathon è anche la compagine di stranieri, sempre più ricca, ben il 42% dei partecipanti arriverà dall'estero. Prima nazione estera partecipante è il Regno Unito con oltre 500 atleti tra le tre distanze (42km, 30k, 21km), al secondo posto la Germania e in seguito la Francia con oltre 300 iscritti. Prima nazione extra europea sono gli Stati Uniti con oltre 60 presenze, la prova che Bologna è amatissima anche oltre oceano.