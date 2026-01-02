Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica: sold out la Termal Bologna Marathon, 42% iscritti sono stranieri

02 Gen 2026 - 21:16

Tempo di bilanci di fine anno e grandi sogni per il 2026, un momento che gli organizzatori della Termal Bologna Marathon possono festeggiare con un brindisi speciale, la distanza olimpica ha infatti fatto segnare il sold out con grande anticipo rispetto a domenica 1 marzo. L'edizione 2026 celebra "Bologna la dotta" insieme all'Università di Bologna, la più antica del mondo occidentale. Saranno migliaia gli iscritti, risponderanno al claim di quest'anno: Think Smart Run Far: la forza di pensare, la passione di correre, l'intelligenza per andare lontano.Che si tratti di un successo per la Termal Bologna Marathon lo dicono i numeri che raccontano di un sold out anticipato proprio per la distanza di maratona 42,195k. Iscrizioni chiuse in anticipo, una circostanza attesa, in continuità con il lavoro svolto negli anni, ma che gli organizzatori avevano previsto potesse verificarsi più a ridosso della manifestazione, avendo di proposito allargato i numeri di partecipazione a 2.500 atleti. Un segnale importante, che iscrive la maratona di Bologna tra le maratone italiane più amate, come conferma, nella classifica per numerosità, la scalata dal nono posto, nel 2024, all'ottavo, nell'ultima edizione 2025. A fare grande la Termal Bologna Marathon è anche la compagine di stranieri, sempre più ricca, ben il 42% dei partecipanti arriverà dall'estero. Prima nazione estera partecipante è il Regno Unito con oltre 500 atleti tra le tre distanze (42km, 30k, 21km), al secondo posto la Germania e in seguito la Francia con oltre 300 iscritti. Prima nazione extra europea sono gli Stati Uniti con oltre 60 presenze, la prova che Bologna è amatissima anche oltre oceano. 

Ultimi video

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:26
Il paese natale di Coppi ha celebrato il Campionissimo del ciclismo in 66° morte
21:44
Milano-Cortina: Usa svela roster nazionale hockey con star della Nhl
21:16
Atletica: sold out la Termal Bologna Marathon, 42% iscritti sono stranieri
20:38
Basket: la Dinamo sfida la capolista Brescia e sogna la Final eight di Coppa
19:29
Tennis, United Cup: Grecia piega Giappone con vittorie Sakkari e Tsitsipas