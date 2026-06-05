Golden Gala, Jacobs: "La mia migliore versione? Penso che ci divertiremo ancora tanto"

"Adesso ho più storia e più vissuto alle spalle, penso che in futuro ci divertiremo ancora tanto". Così Marcell Jacobs, velocista azzurro, in zona mista risponde a chi chiede se quello di questa sera al Golden Gala è stato il miglior Jacobs de sempre. "Stasera c'era un'atmosfera incredibile, correre sotto i 10 secondi da sempre tanta fiducia, è sempre bello anche se l'obiettivo era sistemare qualche errore. Questa gara è la dimostrazione che stiamo lavorando bene anche se c'e ancora qualcosa da sistemare", conclude.