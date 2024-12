Goggia dopo la vittoria in SuperG: "Pensavo che stavolta fosse davvero finita"

"Non avevo mai ricevuto un'accoglienza mediatica così dopo una vittoria, meglio non potevo fare e sono molto contenta di essermi presentata al cancelletto bella libera e serena, senza pensare minimamente al fatto che rientravo dall'infortunio. Vorrei affrontare le prossime gare con lo stesso atteggiamento con cui sono arrivata ieri". Lo ha detto Sofia Goggia appena tornata all'aeroporto di Linate con un secondo posto in discesa e una vittoria in SuperG a Beaver Creek. Goggia è stata accolta anche dai suoi due cani. "Aveva ragione Andrea Facchinetti (ufficio stampa Fisi, ndr) - ha aggiunto -, che avevo tanto odiato quando aveva fatto un comunicato stampa in cui diceva che mi sarei rialzata anche questa volta. L'avevo odiato perché pensavo che questa volta fosse davvero finita. Mi sono dovuta ricredere".