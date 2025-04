Giubileo: lunedì alla Lumsa 'Sport paralimpico generatore di Speranza'

'Sport paralimpico generatore di Speranza', promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, con la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico e dell'Università LUMSA, è patrocinato dall'Ufficio nazionale per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport della CEI, dal CSI Roma e dall'Osservatorio Italiano Non Profit (OINP).