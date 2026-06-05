Giro Women, Gery vince la settima tappa. Longo Borghini guadagna 5" sulle rivali

Parla francese la settima tappa del Giro Women, 159 chilometri da Sorbolo Mezzani a Salice Terme. Sul traguardo della cittadina pavese, Celia Gery ha la meglio in uno sprint ristretto su Lucinda Brand (Lidl-Trek) e la 19enne azzurra Chantal Pegolo. La classe 2006 attacca nella discesa dell'unico Gran premio della montagna di giornata (Pietragravina, terza categoria), a circa 20 chilometri dall'arrivo. Insieme a lei ci sono Brand e Silvia Persico (Uae Team), raggiunta poi dalla compagna di squadra Elisa Longo Borghini, che punta a recuperare secondi in classifica. Le quattro raggiungono le fuggitive di giornata e, spinte dalle due Uae, riescono a beffare il gruppo.



Per la FDJ-United Suez è il secondo successo in questa Corsa Rosa, dopo quello ottenuto mercoledì da Demi Vollering. Per la Francia è invece la sesta vittoria al Giro. Tra le donne di classifica, Elisa Longo Borghini (Uae Team) dimostra di avere un'ottima gamba e guadagna 5" su tutte le rivali. La maglia rosa rimane sulle spalle dell'olandese Anna van der Breggen (Team SD Worx), caduta senza conseguenze a una cinquantina di chilometri dall'arrivo. Domani, 6 giugno, è in programma la tappa regina, 105 chilometri e 2800 metri di dislivello da Rivoli a Sestriere. Per la prima volta nella storia del Giro femminile, le atlete affronteranno l'iconico Colle delle Finestre: 18,5 chilometri al 9,2% medio, con la seconda parte interamente sterrata.