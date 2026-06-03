Giro Women, Demi Vollering vince la quinta tappa a Santo Stefano di Cadore

Demi Vollering vince la quinta tappa del Giro Women, 146 chilometri interamente nel Bellunese da Longarone a Santo Stefano di Cadore. La campionessa europea supera in uno sprint ristretto la maglia rosa Anna Van Der Breggen e Antonia Niedermaier centrando il suo primo successo nella Corsa Rosa. L'azione decisiva arriva sull'ultimo Gran premio della montagna di giornata, la salita di Costa (4,3km all'8,6%). L'atleta del Team SD Worx si muove a una ventina di chilometri dall'arrivo, recuperando su Monica Trinca Colonel, partita ai -30. All'olandese si accodano Van Der Breggen, Niedermaier e Isabella Holmgren, poi quarta a 2". Quinta a 15" Elisa Longo Borghini, prima delle azzurre.

In classifica generale Van Der Breggen guida con 10" proprio su Vollering e 1'24" su Niedermaier. Longo Borghini è sesta a 2'12".

Domani, 4 giugno, la sesta tappa da Ala a Brescello (159 chilometri) sarà dedicata alle velociste.