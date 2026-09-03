Giochi del Mediterraneo, oro per Pagliarini nella 4x100 mista

03 Set 2026 - 16:58
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Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, la velocista marchigiana Alice Pagliarini conquista la medaglia d'oro nella 4×100 mista, insieme a Filippo Cappelletti, Dalia Kaddari ed Eric Marek, con il tempo di 40"98. "Un altro risultato straordinario per lo sport italiano e per la nostra regione,- ha commentato su Facebook l'Assessore regionale allo Sport delle Marche Tiziano Consoli - che continua a portare talento, determinazione e giovani campioni sui palcoscenici internazionali. Complimenti Alice", ha aggiunto.

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