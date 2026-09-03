F1, Antonelli: "Derby con la Ferrari? Non facile per i tifosi"

03 Set 2026 - 13:58
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Prima vittoria per Kimi Antonelli © Getty Images

Prima vittoria per Kimi Antonelli © Getty Images

"Il derby con la Ferrari? Se fossi partito davanti... A Monza c'è un tifo gigantesco, ma è ancora più per la Ferrari. Fa strano in effetti, per i tifosi non è facile". Lo dice Kimi Antonelli durante la conferenza stampa con i media italiani. "Qui a Monza ho tanti ricordi belli - aggiunge il pilota Mercedes, leader del Mondiale -. Qui sono stato annunciato, qui ho fatto il primo podio in F4, qui ho vinto due gare, è un circuito che mi sta a cuore. L'Ascari è la curva più bella, la macchina si muove tanto con il cordolo di destra così scivoloso, non sarà facile con tutta questa potenza".
E sull'ipotesi che Imola possa ospitare una tappa del Mondiale, qualora dovessero saltare le gare di Qatar e Abu Dhabi per le tensioni in Medio Oriente, il bolognese Antonelli sorride ma non si sbilancia: "Sarebbe molto bello, mi piacerebbe molto anche se il meteo in Emilia a dicembre... Imola è la mia gara di casa in assoluto. Dovremo vedere come evolve la situazione, certo sarebbe una bella possibilità di riscatto rispetto a Monza dove partirò ultimo". 

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