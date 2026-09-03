Nba, multa di 30 milioni ai Clippers: sforato il tetto salariale di Leonard

"Sono profondamente deluso dalle flagranti violazioni delle nostre regole e dai fallimenti istituzionali e di leadership dei Clippers che hanno portato a questa cattiva condotta", ha affermato il commissario Nba Adam Silver. "Respingiamo con veemenza le conclusioni della Nba, che sono il risultato di un'indagine fortemente faziosa che cerca di giustificare una narrazione predeterminata piuttosto che fatti e prove", si legge in una nota del club. I Clippers hanno affermato che il feedback ricevuto direttamente dalla Nba "differisce da quanto annunciato pubblicamente oggi". I Clippers avevano accettato di cedere Leonard a Toronto lo scorso luglio, ma i Raptors avevano affermato che avrebbero atteso il risultato dell'indagine prima di chiudere l'intesa.