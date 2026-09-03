Antonelli gioca a carte con Anthony Edwards nel film "The Ants" di adidas

03 Set 2026 - 12:42
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© Ufficio Stampa

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adidas lancia oggi “THE ANTS”, un film inedito che esplora il legame tra due dei talenti più esplosivi dello sport mondiale: l'astro nascente del motorsport Kimi Antonelli, pilota del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, e la superstar del basket americano Anthony Edwards.

L'idea alla base del video è nata in modo del tutto spontaneo dal desiderio dello stesso Antonelli di incontrare Edwards. Questa curiosità, unita alla nota passione della star NBA per i giochi di carte (un must assoluto nella sua valigia quando viaggia), ha innescato un crossover perfetto tra il mondo del motorsport internazionale e quello del basket americano.

“Il basket è probabilmente il mio hobby principale, oltre alle corse. Essendo cresciuto a Bologna, ci si trova circondati da questo sport in continuazione, e ho sempre seguito da vicino la Virtus - ha dichiarato Kimi Antonelli - . Sono un grande fan di Ant. La maglia che ho indossato a Miami non aveva altro motivo se non il fatto che lo considero un giocatore straordinario. Qualche mese dopo abbiamo lavorato insieme a un progetto, il che è piuttosto incredibile se ci pensi. È stato molto divertente e un bel modo per staccare un po’ dalle gare e conoscere un altro atleta che gareggia ai massimi livelli nella sua disciplina".

"Chi mi conosce sa quanto ami giocare a carte, io e il mio team abbiamo sempre un mazzo con noi in ogni viaggio. Quando adidas mi ha coinvolto in questo progetto, dandomi l'opportunità di passare del tempo in un vero bar italiano con un campione come Kimi, non me lo sono fatto ripetere due volte - racconta Anthony Edwards - . È stato speciale incontrarlo di persona. Veniamo da due sport completamente diversi, ma chi ha la competizione nel sangue si capisce al volo: ci siamo divertiti a fare squadra, metterci in gioco, scherzare e goderci il momento".

Due Assi al tavolo da gioco
A fare da sfondo a questo incontro inaspettato è una classica domenica mattina di provincia, in un paesino vicino a Monza, a poche ore dall'accensione dei motori in circuito. Mettendo per un attimo da parte volante e pallone, Kimi e Anthony si tuffano in una tradizione tutta italiana: una partita a carte nel bar del paese. Insieme, formano una coppia decisamente insolita, unita da un'unica missione: battere due anziani habitué, campioni imbattuti del bar da decenni.

Per celebrare questo incrocio tra stelle dello sport, la partita si gioca con un mazzo di carte interamente personalizzato, in cui Kimi e Ant sono raffigurati come gli Assi: le carte più iconiche e decisive. Gli Assi diventano così la metafora perfetta per raccontare due atleti di altissimo livello, formidabili anche al tavolo da gioco e capaci di trasformare ogni mossa nella giocata vincente.

Per i fan più attenti, “THE ANTS” è anche pieno di piccole sorprese: nel video sono nascosti diversi "Easter egg" con sottili riferimenti visivi alla storia del motorsport e alle carriere dei due atleti.

Il gioco arriva ai fan
Il racconto non si ferma allo schermo. A partire dal 3 settembre, gli appassionati potranno mettere le mani sul mazzo di carte personalizzato del film grazie a un'attivazione in store (gift-with-purchase) presso il brand center adidas di Milano in Corso Vittorio Emanuele II.

Il film è stato presentato in anteprima il 2 settembre durante un evento speciale a Milano proprio in compagnia di Kimi Antonelli. Ricreando l'atmosfera del tipico bar di provincia visto nel video, lo spazio ha permesso agli ospiti di celebrare lo sport e il gioco, incontrare il giovane pilota e mettersi alla prova tra simulatori di guida e sfide dal vivo.

“THE ANTS” è disponibile da oggi sui profili social di adidas Italia e di entrambi gli atleti e sulle piattaforme motorsport del brand.

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