Antonelli gioca a carte con Anthony Edwards nel film "The Ants" di adidas

“Il basket è probabilmente il mio hobby principale, oltre alle corse. Essendo cresciuto a Bologna, ci si trova circondati da questo sport in continuazione, e ho sempre seguito da vicino la Virtus - ha dichiarato Kimi Antonelli - . Sono un grande fan di Ant. La maglia che ho indossato a Miami non aveva altro motivo se non il fatto che lo considero un giocatore straordinario. Qualche mese dopo abbiamo lavorato insieme a un progetto, il che è piuttosto incredibile se ci pensi. È stato molto divertente e un bel modo per staccare un po’ dalle gare e conoscere un altro atleta che gareggia ai massimi livelli nella sua disciplina".