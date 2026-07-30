Giochi del Mediterraneo, Irma Testa e Filippo Tortu portabandiera dell'Italia

30 Lug 2026 - 15:24
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Irma Testa e Filippo Tortu saranno i portabandiera dell'Italia Team ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La pugile campana e il velocista lombardo sfileranno con il Tricolore davanti alla squadra azzurra nella Cerimonia di Apertura, in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Testa, soprannominata "The Butterfly", è stata la prima pugile italiana a partecipare ai Giochi Olimpici, a Rio 2016. A Tokyo 2020 ha poi conquistato una splendida medaglia di bronzo, diventando anche la prima boxeuse azzurra a salire sul podio olimpico. Campionessa mondiale nei 57 kg a Nuova Delhi 2023, dopo l'argento iridato ottenuto a Istanbul 2022, ha in bacheca anche due titoli europei, conquistati nel 2019 e nel 2022, un bronzo ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e un argento ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino 2014. Tortu, primo azzurro di sempre ad abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri (9.99), è stato invece uno dei protagonisti dello storico oro olimpico conquistato dall'Italia nella staffetta 4×100 metri a Tokyo 2020, specialità in cui ha ottenuto anche l'oro alle World Relays disputate a Chorzow nel 2021, la medaglia d'argento ai Mondiali di Budapest 2023, l'oro agli Europei di Roma 2024 e l'argento ai Giochi Europei 2023. Con il quartetto azzurro aveva già vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, mentre, individualmente, ha nel suo palmares un argento e un bronzo europeo nei 200 metri (vinti rispettivamente nel 2024 e nel 2022). Due campioni capaci di lasciare un segno nella storia dello sport italiano, chiamati a condividere l'onore di portare il Tricolore e di guidare la delegazione più numerosa della manifestazione. La composizione dell'Italia Team sarà svelata domani, alla chiusura dei termini fissati per le iscrizioni, sul sito dedicato taranto2026.coni.it. La squadra sarà composta da circa 500 atleti, in gara in tutte le discipline previste dal programma. Nella quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo ospitata dall'Italia, gli azzurri sono pronti a giocarsela in casa e a dare il massimo, sostenuti dal calore del pubblico e dalla spinta di un intero Paese. La sfilata della squadra guidata dagli alfieri Testa e Tortu, allo Stadio Iacovone, sarà il primo emozionante momento di una manifestazione che vedrà l'Italia Team protagonista in Puglia fino al 3 settembre.

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