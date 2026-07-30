Basket: Europei U18, Slovenia piega Israele ed è prima semifinalista

La Slovenia piega Israele, 95-87 lo score finale, ed è la prima semifinalista degli Europei di basket under 18 in corso a Trento fino al 2 agosto. Gli israeliani hanno provato subito a imprimere velocità al match, affidandosi a gambe e ai 'cecchini' che nella prima frazione hanno colpito a ripetizione ma gli sloveni hanno sempre reagito con calma e tattica aspettando il momento giusto per mettere a segno tiri vincenti. E' nel secondo e nell'ultimo quarto che i ragazzi di Domen Zevnik hanno costruito la vittoria: zero palle perse, difesa mista e circolazione della palla velocissima in attacco che ha piegato la resistenza di Israele. La Slovenia affronterà in semifinale la vincente tra Grecia e Spagna.