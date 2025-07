Ginnastica, Raffaeli: "Meglio rispetto ultime gare, pulito di più gli esercizi"

"Mi sono sentita meglio rispetto alle scorse gare, non ho aggiunto niente di nuovo ma sono riuscito a pulire di più gli esercizi e questo ha fatto sì che i punteggi si alzassero. Sono contenta di come ho portato a termine quattro esecuzioni buone senza errori, potevo fare meglio alle clavette e al nastro ma è andata bene". Così la ginnasta azzurra Sofia Raffaeli, impegnata nella Coppa del Mondo a Milano, tappa che precede il Mondiale di Rio. "Con Tara Dragas ci alleniamo insieme (in accademia a Desio, ndr), questo ci sprona a vicenda e ci aiuta, il fatto di avere vicino un'atleta di alto livello mi da la forza di andare avanti e a fare sempre meglio. Anche avere la squadra vicino a noi è una bella esperienza", ha concluso.