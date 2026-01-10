Biathlon, Giacomel vince anche nell'inseguimento: ora è leader nella classifica di Coppa del Mondo

Dopo la vittoria nella 10 km sprint, a Oberhof, in Germania, Tommaso Giacomel conquista il successo anche nell'inseguimento. Un'altra affermazione, la quarta stagionale, che vale il primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon. Vittoria arrivata nonostante i sei errori al tiro nella prima parte di gara, grazie alla rimonta nel poligono conclusivo, chiuso senza sbavature, che ha permesso al trentino di chiudere davanti al norvegese Martin Uldal e allo svedese Sebastian Samuelsson. Decimo l'altro azzurro Lukas Hofer.