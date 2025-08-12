Gallinari trionfa a Portorico, il ct Pozzecco lo aspetta

Mvp delle finals e campione di Portorico: Danilo Gallinari è tornato. Il campione italiano, 37 anni compiuti tre giorni fa, ha portato i Vaqueros de Bayamom al successo del campionato dell'arcipelago caraibico regalandosi anche il primo titolo in carriera. Un successo che arriva dopo le pretigiose esperienze in Nba con New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. Certo, una vittoria meno prestigiosa rispetto a campionati più blasonati ma segno che per l'azzurro la "fame di successi" c'è ancora. Un buon segno per il coach dell'Italia, Gianmarco Pozzecco, che ha convocato l'ala per gli Europei: il primo impegno degli azzurri sarà il 28 agosto contro la Grecia a Limassol, in Cipro. Il campionato di Portorico negli ultimi anni è diventato un serbatoio di giovani talenti in cerca di visibilità per una chiamata in Nba ed un buen retiro per più attempati campioni del campionato professionistico made in Usa. Davanti a 11.500 tifosi al Coliseo Rubén Rodriguez, i Vaqueros di Gallinari hanno battuto in finale i Ponce Lions per 82-68 in gara 5, chiudendo così la serie sul 4-1. Nell'ultima gara Gallinari ha messo a referto 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, divenendo il miglior realizzatore della partita. Da qui anche il titolo di Mvp delle finali (24,5 punti, 6,5 rimbalzi e 4 assist di media). L'italiano ha battuto la concorrenza di un altro giocatore Nba: JaVale McGee, sempre dei Vaqueros, che ha chiuso le finals con una media di di 17,8 punti e 8 rimbalzi. Gallinari ha iniziato la propria carriera in Italia con l'Olimpia Milano per poi cercare gloria e fortuna in Nba. La prima chiamata è stata dei Knicks per poi girovagare per altre franchigie: una carriera condizionata da una serie di infortuni che ne hanno pregiudicato l'esplosione. Nei giorni scorsi Gallinari era tornato alla ribalta mediatica per il rocambolesco infortunio subito dalla moglie: la donna, Eleonora Boi, incinta del loro terzo figlio, era stata attaccata da uno squalo in mare proprio a Portorico fortunatamente senza subire conseguenze gravi. Per questo motivo Gallinari aveva saltato gara 1 delle finals.