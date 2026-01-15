Freestyle, CdM: Gasslitter si qualifica per finale slopestyle

Una brillante Maria Gasslitter centra la seconda qualificazione consecutiva nello SlopeStyle di Coppa del Mondo: dopo essere stata protagonista nella finale di Aspen, lo scorso fine settimama, la diciannovenne altoatesina di Castelrotto ha saputo ripetersi nella svizzera Laax, strappando il nono punteggio nel turno di qualificazione in vista della finale in programma sabato alle 13.30. Gasslitter ha saputo mettere a referto due buoni punteggi, con un 60,53 nella prima prova poi migliorato in 62,86 nella seconda run. Proprio questo secondo risultato le ha spalancato la porta della top10, inserendola al nono posto nella classifica guidata da Ailing Eileen Gu con 81,68 punti davanti all'altra cinese Mengting Liu (/74,68) e alla padrona di casa Mathilde Gremaud (70,68).