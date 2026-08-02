Lewis Hamilton adotta un nuovo cucciolo: ecco Halo. La foto con Kim Kardashian

Lewis Hamilton si gode la pausa estiva della Formula 1 presentando Halo, il suo nuovo cucciolo di golden retriever che raccoglie l'eredità di Roscoe

02 Ago 2026 - 14:40
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Lewis Hamilton si gode la pausa estiva della Formula 1 accogliendo nella sua vita una nuova e dolce compagnia: il pilota della Ferrari ha infatti adottato Halo, un cucciolo di golden retriever proveniente dall'allevamento americano Goldiva Goldens.

L'annuncio, condiviso sui social dall'allevamento, ha svelato che l'addestratrice Kirstin McMillian - già collaboratrice in passato del sette volte campione del mondo - si è mossa personalmente per consegnare il cucciolo, facendo subito diventare virale lo scatto del cagnolino. L'arrivo di Halo riveste un valore affettivo profondo per Hamilton, che l'anno scorso ha dovuto fare i conti con il doloroso lutto di Roscoe, il bulldog inglese scomparso nel 2025 a causa di una polmonite dopo oltre un decennio vissuto fianco a fianco, diventando una vera e propria icona del paddock.

Mentre ricarica le energie in vista della fase decisiva della stagione, Hamilton vede già il suo nuovo cucciolo al centro dell'attenzione mediatica, anche grazie alla compagna Kim Kardashian, che ha condiviso sui propri canali social una foto in compagnia del golden retriever, alimentando l'entusiasmo dei tifosi pronti a riaccogliere una mascotte a quattro zampe nel mondo della Formula 1.

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