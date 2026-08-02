Lewis Hamilton adotta un nuovo cucciolo: ecco Halo. La foto con Kim Kardashian

L'annuncio, condiviso sui social dall'allevamento, ha svelato che l'addestratrice Kirstin McMillian - già collaboratrice in passato del sette volte campione del mondo - si è mossa personalmente per consegnare il cucciolo, facendo subito diventare virale lo scatto del cagnolino. L'arrivo di Halo riveste un valore affettivo profondo per Hamilton, che l'anno scorso ha dovuto fare i conti con il doloroso lutto di Roscoe, il bulldog inglese scomparso nel 2025 a causa di una polmonite dopo oltre un decennio vissuto fianco a fianco, diventando una vera e propria icona del paddock.