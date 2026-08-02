Canottaggio, Europei: due bronzi con barche ammiraglie

02 Ago 2026 - 15:19
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Quattro medaglie nella terza e ultima giornata degli Europei di Varese per l'Italia del DT Antonio Colamonici. Due i bronzi nelle specialità olimpiche ottenuti dall'otto maschile (Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, tim. Alessandra Faella), dall'otto femminile (Clara Guerra, Sophie Souwer, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato, tim. Emanuele Capponi). Nelle specialità paralimpiche, argento per Giacomo Perini nel singolo PR1. Nelle specialità non olimpiche, bronzo per il doppio misto di Niels Torre e Sophie Souwer. A queste medaglie vanno aggiunti i due ori (doppio leggero maschile e femminile), l'argento (quattro con PR3 mix) e i bronzi (due senza maschile e femminile) per uno score finale che vede l'Italia conquistare nove medaglie. L'otto maschile si attesta dietro Romania e Germania. Gara di coraggio e personalità per gli azzurri che nella parte centrale del percorso si scrollano di dosso la pressione di Polonia e Atleti Indipendenti Neutrali. Tedeschi lontani meno di tre secondi al traguardo. Anche l'otto femminile si esprime ad alti livelli nonostante il cambio dell'ultima ora con Sophie Souwer salita a bordo per rimpiazzare l'infortunata Alice Gnatta. Prestazione di spessore, a soli due secondi dalle inglesi (seconde dietro la Romania).

E' il quarto bronzo consecutivo per l'Italia nell'otto femminile agli Europei. Prova maiuscola per Giacomo Perini che si migliora rispetto a Plovdiv 2025 (bronzo) e a lungo insidia l'inglese Pritchard, campione mondiale e a Parigi 2024. E' secondo all'arrivo, ma con vantaggi importanti sull'ucraino Poliansky e l'israeliano Daniel. Dopo il bronzo nell'otto, Souwer sale anche sul doppio misto e insieme a Torre porta a compimento una bella rimonta ai danni di Olanda e Ucraina. Nelle altre finali, quarto posto per l'otto misto (Gaia Umbra Chiavini, Maria Lanciano, Aurora Spirito, Sara Borghi, Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità, Alessandro Gardino, tim. Alessandra Faella) e il doppio mix PR3 (Marta Pozzi, Luca Conti), quinto per Luca Borgonovo nel singolo Pesi Leggeri.

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