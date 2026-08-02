Europei nuoto, Paltrinieri lancia l'allarme: "Senna con acqua putrida, non ascoltano gli atleti"

Gregorio Paltrinieri lancia l'allarme per il nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Martedì la 10 km nella Senna, con il fiume della capitale francese che non dà garanzie tra acqua sporca e batteri. "Alle Olimpiadi siamo partiti in 30 e almeno 10 sono finiti in ospedale. Sulla Senna è stato tutto assurdo. Abbiamo lottato tantissimo con European Aquatics per protestare", ha spiegato Paltrinieri al Corriere della Sera.
L'obiezione è che l'area in cui nuoteranno gli atleti è aperta alla balneazione dal 2025: "Ma i parigini fanno un tuffo per rinfrescarsi, magari senza mettere sotto la testa. Noi dobbiamo nuotarci per un'ora e 50 minuti, bevendo acqua putrida. Abbiamo chiesto di spostare le gare perché non ci fidiamo, ci sarebbe un laghetto vicino a Parigi dove si sono svolti i campionati francesi, ma non ci vogliono sentire. La scorsa settimana ci hanno chiamato per dirci: avete la possibilità di fare analisi indipendenti dell'acqua ed è previsto un rimborso delle spese mediche se qualcuno dovesse contrarre una malattia".
Poi l'amara constatazione: "Nel nostro sport, l'atleta purtroppo conta poco. Questo è ciò che mi dispiace di più. Non amo lamentarmi, ma è l'unico modo per farci sentire".