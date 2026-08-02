Europei nuoto, Paltrinieri lancia l'allarme: "Senna con acqua putrida, non ascoltano gli atleti"

L'obiezione è che l'area in cui nuoteranno gli atleti è aperta alla balneazione dal 2025: "Ma i parigini fanno un tuffo per rinfrescarsi, magari senza mettere sotto la testa. Noi dobbiamo nuotarci per un'ora e 50 minuti, bevendo acqua putrida. Abbiamo chiesto di spostare le gare perché non ci fidiamo, ci sarebbe un laghetto vicino a Parigi dove si sono svolti i campionati francesi, ma non ci vogliono sentire. La scorsa settimana ci hanno chiamato per dirci: avete la possibilità di fare analisi indipendenti dell'acqua ed è previsto un rimborso delle spese mediche se qualcuno dovesse contrarre una malattia".