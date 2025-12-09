Fisi, inaugurata a Milano la nuova sede nazionale

A poche settimane da Milano Cortina 2026, è stata inaugurata la nuova sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) nell'edificio Aler di via Costa a Milano. Il taglio del nastro sancisce la consegna del primo padiglione riqualificato, che permette alla Fisi di insediarsi nel nuovo quartier generale. Nei successivi mesi saranno invece completati i lavori sull'intera palazzina, finanziati da Regione Lombardia con uno stanziamento di 2,8 milioni di euro. Il progetto prevede interventi necessari a garantire la sicurezza, l'efficienza e la piena fruibilità dell'immobile. "L'inaugurazione di questa nuova sede - ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - rappresenta un passaggio importante nel percorso di investimenti sull'eredità delle Olimpiadi ed un esempio di sinergia positiva tra istituzioni. È giusto che la sede della Fisi resti a Milano, a conferma del ruolo da protagonista della Lombardia negli sport invernali". L'edificio si sviluppa su due piani di circa 500 metri quadrati ciascuno, oltre a un piano interrato.
"Questo intervento - ha dichiarato l'assessore regionale alla Casa Paolo Franco - racconta la capacità della Lombardia di trasformare la rigenerazione urbana in un'occasione di crescita sociale e territoriale e contribuisce inoltre a rafforzare il mix abitativo dell'area, elemento essenziale per promuovere quartieri equilibrati, attrattivi e capaci di offrire servizi diversi alla comunità". All'evento, oltre al presidente della Fisi Flavio Roda, hanno partecipato, tra gli altri, anche l'assessora allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi e il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva.