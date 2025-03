Federbridge, fumata nera: assemblea non elegge il nuovo presidente

La Federazione italiana gioco bridge, disciplina associata al Coni, resta senza presidente. Fumata nera infatti all'assemblea elettiva che, riunita a Salsomaggiore, avrebbe dovuto rinnovare i vertici: nessun candidato, si legge sul sito della Figb, ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per l'elezione di un successore del presidente uscente Francesco Ferlazzo Natoli, in carica dal 2017. I candidati per l'elezione erano Pierfrancesco Parolaro, Giuseppe Frenna e Federica Brambilla. I primi due sono andati al ballottaggio, e anche qui non sono riusciti ad ottenere i numeri necessari per essere eletti. Il Comitato olimpico nominerà un commissario per indire nuove elezioni.