Ciclismo, Romandia: 4.a tappa e primato a Martinez, terzo Fortunato

L'arrivo in salita a Thyon 2000, per la quarta tappa del giro di Romandia, regala il successo parziale e il primato in classifica generale al 21enne francese Lenny Martinez, della Bahrain Victorious. Al secondo posto, preceduto allo sprint da Martinez, il portoghese della UAE Joao Almeida, mentre al terzo posto, staccato di 29" dal duo di testa, si piazza un italiano, Lorenzo Fortunato della XdS Astana, che giovedì scorso si era imposto nella seconda tappa. Quarta posizione, a 31" dal vincitore di oggi, per l'australiano Jay Vine. L'olimpionico di Parigi Remco Evenepoel oggi ha accusato un distacco di 1'33", e ora è nono in classifica generale a 1'41" da Martinez, che ha un vantaggio di due soli secondi su Fortunato e tre su Almeida.