Finale tutta italiana per la Champions League di pallavolo femminile: sarà Scandicci a sfidare Conegliano nella sfida per il trofeo. Nella seconda semifinale della final four di Istanbul Antropova e compagne hanno battuto 3-0 (25-12, 25-19 25-21) le padrone di casa del Vafibank. Per la formazione toscana è la prima finale di Champions.