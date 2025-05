Volley, Champions donne: Conegliano batte Milano e vola in finale

L'A. Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano vola in finale di Champions League di volley femminile. Nella prima gara delle final four di Istanbul, in Turchia, la Numia Vero Volley Milano cade 3-1. Questi i parziali: 21-25, 25-20, 17-25, 23-25. Top scorer per le Pantere Zhu Ting con 21 punti. Non bastano alle milanesi i 18 messi a terra da Héléna Cazaute. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli affronteranno domani alle 18 in finale la vincente della sfida fra Savino Del Bene Scandicci e Vakifbank Istanbul, in campo tra meno di un'ora. La squadra allenata da Stefano Lavarini giocherà sempre domani ma alle 15 la finalina per il 3° e 4° posto.