Ciclismo, Giro Turchia: Viviani torna a vincere, sua la 7.a tappa

Elia Viviani ritrova la vittoria trionfando nella settima tappa del Giro di Turchia, la frazione di 144 km da Selçuk a Cesme. Lo sprinter della Lotto si è imposto in volata davanti ad Alexander Kristoff (Uno X-Mobility) e a un altro azzurro, Davide Persico (Wagner Bazin WB). Nella top ten altri due italiani, Matteo Malucelli (XDS Astana Team), quarto, e Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), settimo. Nessuna variazione in classifica generale: Wout Poels (XDS Astana Team) resta leader davanti al compagno di squadra Harold Martin Lopez, staccato 16 secondi. Domani è in programma l'ultima tappa della corsa turca con partenza da Cesme e arrivo a Izmir dopo 105 km, ancora dedicata ai velocisti.