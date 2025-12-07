F1, Verstappen: "Non abbiamo rimpianti, felice e fiero di come il team ha reagito"

"Sono molto fiero e felice di come il team ha reagito dopo un inizio di anno molto difficile. Abbiamo avuto momenti belli e altri molto duri ma siamo riusciti a superarli senza gettare il team nel caos. Siamo riusciti a tenere duro e dare il massimo in pista in ogni momento". Così Max Verstappen ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 vinto da Lando Norris. "Non abbiamo rimpianti, abbiamo fatto tutto quello che potevo, non ho mai mollato anche nei momenti difficili - ha aggiunto il pilota della Red Bull - Abbiamo perso il Mondiale per due punti, è dura ma è andata così. Cosa mi insegna questa stagione? Di non mollare mai e crederci sempre".