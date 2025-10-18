F1, Verstappen: "Bene la pole Sprint, ma in gara sarà dura con McLaren"

"È stato bello finire in Pole per la Sprint. Nelle prove, stavamo perfezionando l'auto e comprendendo il tracciato. La pista è diventata ancora più sconnessa, il che ha reso più difficile guidare, quindi abbiamo continuato a fare piccoli aggiustamenti all'auto. Nelle Qualifiche Sprint è andata un po' meglio". Così Max Verstappen commenta la pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Usa ad Austin. "Naturalmente, abbiamo testato le mescole e siamo passati alla gomma Soft nell'ultimo giro, e abbiamo avuto solo un tentativo con essa, che ha dato i suoi frutti. L'aderenza è effettivamente migliorata piuttosto molto con la gomma Soft rispetto alla Medium. Per noi era tutto mettere insieme le cose e il vento cambiava anche abbastanza spesso. Essere primi è stato bello, è stato molto vicino e mi aspetto che domani sarà altrettanto combattuto. Sappiamo che in gara le McLaren alzano il ritmo, quindi sarà difficile", ha aggiunto il pilota olandese della Red Bull.