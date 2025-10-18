Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, Verstappen: "Bene la pole Sprint, ma in gara sarà dura con McLaren"

18 Ott 2025 - 09:24
Max Verstappen (Formula 1): 70 milioni l'anno © Getty Images

Max Verstappen (Formula 1): 70 milioni l'anno © Getty Images

"È stato bello finire in Pole per la Sprint. Nelle prove, stavamo perfezionando l'auto e comprendendo il tracciato. La pista è diventata ancora più sconnessa, il che ha reso più difficile guidare, quindi abbiamo continuato a fare piccoli aggiustamenti all'auto. Nelle Qualifiche Sprint è andata un po' meglio". Così Max Verstappen commenta la pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Usa ad Austin. "Naturalmente, abbiamo testato le mescole e siamo passati alla gomma Soft nell'ultimo giro, e abbiamo avuto solo un tentativo con essa, che ha dato i suoi frutti. L'aderenza è effettivamente migliorata piuttosto molto con la gomma Soft rispetto alla Medium. Per noi era tutto mettere insieme le cose e il vento cambiava anche abbastanza spesso. Essere primi è stato bello, è stato molto vicino e mi aspetto che domani sarà altrettanto combattuto. Sappiamo che in gara le McLaren alzano il ritmo, quindi sarà difficile", ha aggiunto il pilota olandese della Red Bull. 

Ultimi video

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Lewis Hamilton
10:10
F1, Hamilton: "Qualifiche difficili, in gara serve approccio migliore"
10:00
F1, Leclerc: "Questo è potenziale Ferrari ora, in gara daremo massimo"
Max Verstappen (Formula 1): 70 milioni l'anno
09:24
F1, Verstappen: "Bene la pole Sprint, ma in gara sarà dura con McLaren"
06:35
Six Kings Slam 2025: il montepremi in palio per il vincitore
22:34
Sci freestyle: azzurri di skicross in allenamento a Saas Fee