Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1: qualifiche modificate nel 2026, sei eliminazioni in Q1 e Q2

17 Ott 2025 - 17:06
© Getty Images

© Getty Images

Il via libera da parte della Fia arriverà tra qualche tempo, ma tra le tante novità tecniche e regolamentari attese per il 2026 di F1 ce ne sarà anche una legata direttamente all'ingresso nel circus di un nuovo team, Cadillac, che porterà da 20 a 22 il numero delle monoposto in pista. Si tratta di una lieve modifica al formato delle qualifiche, nelle quali non saranno più cinque, ma sei, le macchine eliminate nelle prime due sessioni. Rimarranno così dieci, i piloti che prenderanno parte alla Q3, la sessione che assegna la pole position. Per l'ufficialità, occorrerà attendere l'approvazione del nuovo regolamento sportivo da parte del Consiglio mondiale motorsport della Fia.

Si tratta comunque di una novità molto parziale - adottata già nel 2016 quando al Mondiale parteciparono anche allora undici team - rispetto ad altre ipotesi che i vertici della Formula 1 starebbero valutando. Come quella, ad esempio, della griglia invertita per la gara sprint, dove occuperebbero le posizioni più avanzate i piloti con i tempi più alti, un'idea per rendere più emozionanti le corse e vedere più sorpassi in pista. 

Ultimi video

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:13
Tiro a volo, Mondiali: l'azzurra Stanco è argento nel trap
18:34
Pugilato, a Rimini l'anteprima del docu-film su Loris Stecca
17:06
F1: qualifiche modificate nel 2026, sei eliminazioni in Q1 e Q2
16:49
Canottaggio: le formazioni azzurre in gara al memorial d'Aloja
15:13
Tennis: Sonego eliminato ai quarti a Stoccolma