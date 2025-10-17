F1: qualifiche modificate nel 2026, sei eliminazioni in Q1 e Q2

Il via libera da parte della Fia arriverà tra qualche tempo, ma tra le tante novità tecniche e regolamentari attese per il 2026 di F1 ce ne sarà anche una legata direttamente all'ingresso nel circus di un nuovo team, Cadillac, che porterà da 20 a 22 il numero delle monoposto in pista. Si tratta di una lieve modifica al formato delle qualifiche, nelle quali non saranno più cinque, ma sei, le macchine eliminate nelle prime due sessioni. Rimarranno così dieci, i piloti che prenderanno parte alla Q3, la sessione che assegna la pole position. Per l'ufficialità, occorrerà attendere l'approvazione del nuovo regolamento sportivo da parte del Consiglio mondiale motorsport della Fia.