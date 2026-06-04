F1, Norris: "Non so se la McLaren potrà ripetersi a Montecarlo"

"L'anno scorso abbiamo vinto ma non so se saremo in grado di ripeterci, ovviamente arriviamo con quella intenzione. Non vogliamo essere né troppo ottimisti né troppo dimessi alla vigilia del weekend. Vogliamo mantenere la giusta mentalità". Così il campione del Mondo Lando Norris, pilota McLaren, in vista del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. "Sono fiero dei mille GP della squadra e di aver fatto la mia parte con questo team che ho sempre sognato. Ma non avrei mai pensato di diventare il pilota con più gare qui. Non amo le statistiche, ma di questa ne vado fiero. Voglio rimanere qui per tanto tempo e raggiungere tanti traguardi", ha aggiunto.