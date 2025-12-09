Logo SportMediaset

F1, Norris in pista nel 2026 con il n.1: "Orgoglio per McLaren"

09 Dic 2025 - 13:18

Lando Norris scenderà in pista per il mondiale 2026 con il n.1. Il neo campione iridato ha deciso di dare seguito alla tradizione, e lascerà il suo amato 4 (un omaggio al 46 del suo idolo Valentino Rossi): "E' una tradizione che non voglio interrompere, lo faccio anche per tutto il team", ha detto il britannico a Sky Sport News - . Per provare ad accaparrartelo devi impegnarti al massimo per riuscirci. Tutti noi, come squadra, che abbiamo un ruolo in McLaren, o nella mia macchina, potremo indossarlo con orgoglio. Anche tutti i miei meccanici, i miei ingegneri, tutti coloro che fanno parte della McLaren, avranno questo riconoscimento. Quindi, non è per me, è anche per loro. È il loro orgoglio, sapere che mettono tanto impegno e impegno in ogni cosa, e che possono anche dire "siamo i numeri uno". Saranno ancora più felici di me!".

