F1, Norris: "Fiero di aver vinto a modo mio, mi sono goduto il momento"

07 Dic 2025 - 20:33

"Ho sempre cercato di essere il più onesto e genuino possibile, a volte ho detto cose che non possono mettere d'accordo tutti ma ho sempre cercato di essere me stesso e di fare tutto a modo mio. Molti avevano detto che dovevo essere più aggressivo, che dovevo fare questo o quello, ma avevate torto. Non vi ho seguiti e ho vinto lo stesso. È stata una giornata davvero incredibile, siamo campioni del mondo ed è davvero una figata". Lo ha detto il neo campione del mondo Lando Norris ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi. "Sono ancora più fiero di non aver dovuto provare a essere qualcuno che non ero quest'anno, ho continuato a essere me stesso, un ragazzo per bene in pista, correndo nel modo più corretto e genuino possibile - ha aggiunto il pilota della McLaren - Potevo prendere più rischi, fare più cattiverie, buttare la gente fuori, però preferisco averlo fatto nel modo in cui volevo farlo. Io voglio solo correre a modo mio e penso di averlo fatto, questo mi rende ancora più fiero del traguardo raggiunto oggi. Cosa ho provato negli ultimi giri? Sono stati piuttosto lunghi, ho potuto godermeli guidando un po' più lento e guardando gli spalti, avevo anche qualche lacrima la mia visiera si stava un po' anneabbiando però mi sono potuto godere gli ultimi giri e assorbire bene quei momenti, non puoi mai saperlo ma potrebbe anche essere l'ultima volta anche se io spero e credo che non sarà così".

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

