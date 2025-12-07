F1, Norris: "Fiero di aver vinto a modo mio, mi sono goduto il momento"

"Ho sempre cercato di essere il più onesto e genuino possibile, a volte ho detto cose che non possono mettere d'accordo tutti ma ho sempre cercato di essere me stesso e di fare tutto a modo mio. Molti avevano detto che dovevo essere più aggressivo, che dovevo fare questo o quello, ma avevate torto. Non vi ho seguiti e ho vinto lo stesso. È stata una giornata davvero incredibile, siamo campioni del mondo ed è davvero una figata". Lo ha detto il neo campione del mondo Lando Norris ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi. "Sono ancora più fiero di non aver dovuto provare a essere qualcuno che non ero quest'anno, ho continuato a essere me stesso, un ragazzo per bene in pista, correndo nel modo più corretto e genuino possibile - ha aggiunto il pilota della McLaren - Potevo prendere più rischi, fare più cattiverie, buttare la gente fuori, però preferisco averlo fatto nel modo in cui volevo farlo. Io voglio solo correre a modo mio e penso di averlo fatto, questo mi rende ancora più fiero del traguardo raggiunto oggi. Cosa ho provato negli ultimi giri? Sono stati piuttosto lunghi, ho potuto godermeli guidando un po' più lento e guardando gli spalti, avevo anche qualche lacrima la mia visiera si stava un po' anneabbiando però mi sono potuto godere gli ultimi giri e assorbire bene quei momenti, non puoi mai saperlo ma potrebbe anche essere l'ultima volta anche se io spero e credo che non sarà così".