F1, McLaren: rinnovato "a lungo termine" il contratto di Piastri

Oscar Piastri ha rinnovato il suo contratto con la McLaren con un accordo "a lungo termine". "È una bella sensazione sapere di far parte della visione a lungo termine di McLaren", ha detto Piastri. "Il team ha creduto in me quando abbiamo firmato nel 2022 e il viaggio che abbiamo fatto nelle ultime due stagioni per aiutare McLaren a tornare ai vertici dello sport è stato incredibile", ha aggiunto l'australiano. Piastri è entrato a far parte di McLaren prima della stagione 2023 con un contratto pluriennale e ha esteso tale accordo dopo solo 15 gare. Ha continuato a prosperare in McLaren nella sua seconda stagione, vincendo i suoi primi due Gran Premi e ottenendo altri sei podi, oltre a ottenere una vittoria in una Sprint per guadagnarsi un altro nuovo accordo. Il 23enne è stato l'unico pilota a completare ogni giro di gara della stagione 2024 e ha continuato a concludere con un quarto posto, il miglior risultato della sua carriera, nel campionato piloti, che ha avuto un ruolo chiave nel garantire alla squadra il titolo a squadre per la prima volta dal 1998.